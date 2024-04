OM : Il réclame du lourd pour remplacer Gasset

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé sur le banc de l’OM en février pour remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset s’est engagé pour une mission de courte durée et devrait donc partir à l’issue de la saison. Pour le remplacer, Pablo Longoria semble déjà actif sur le marché. Et l’ancien coach de l’OM, Gérard Gili, lui recommande d’ailleurs deux profils.

L’effet Gasset semble déjà s’estomper. Quoi qu’il arrive, le nouveau coach de l’OM savait qu’il ne s’inscrirait pas sur le long terme à Marseille qui cherche son futur entraîneur. Des noms commencent à circuler. Et pour Gérard Gili, l’OM devrait s’intéresser à Franck Haise et Paulo Fonseca.

«L’OM reste attractif»

« Dans l’idéal il y a déjà des projections sur les prochains mouvements. Après à Marseille qui peut dire qu’il sera encore là la saison prochaine ? Quel est l’idée et l’anticipation de l’actionnaire. Sans moyen vous avez des joueurs qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et à Marseille c’est un contexte qui ne supporte pas les joueurs moyens, les équipes moyennes. L’OM reste attractif si tu as les moyens d’avoir une équipe qui joue les premières places, sinon c’est très compliqué », lâche l'ancien coach de l'OM pour Football Club de Marseille avant de glisser deux noms.

Gili veut Haise ou Fonseca