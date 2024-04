Départ de Mbappé : Ibrahimovic de retour au PSG ?

Thibault Morlain

Si rien n’est encore officiel, Kylian Mbappé devrait bel et bien quitter le PSG à l’issue de la saison. Un départ qui pourrait d’ailleurs en entraîner un autre au sein du club de la capitale puisque Luis Campos pourrait également faire ses valises. Le PSG pourrait alors se mettre en quête d’un nouveau directeur sportif. Et si Zlatan Ibrahimovic faisait son retour à Paris ?

Arrivé au PSG en 2022 en tant que conseiller sportif, Luis Campos semble aujourd’hui très proche d'un départ du club de la capitale. En effet, le choix de Kylian Mbappé de quitter Paris pourrait être fatal au Portugais. Alors que l'international français se rapprocherait d’une suite de carrière au Real Madrid, Luis Campos, qui avait été nommé au PSG pour le convaincre de prolonger en 2022, pourrait ne pas rester en poste, lui qui apparait de plus en plus fragilisé à Paris. Si tel était le cas, le PSG devrait alors nommer un nouveau directeur sportif. Un poste qui pourrait très bien convenir à Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic successeur de Campos au PSG ?

Ancien buteur du PSG, Zlatan Ibrahimovic est aujourd’hui présent dans l’organigramme du Milan AC. Mais voilà qu’un retour à Paris en tant que directeur sportif pourrait être possible. Un poste auquel le Suédois a déjà prétendu dernièrement. « J’ai appelé Nasser Al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé: « Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l’ordre dans ton équipe ». Nasser a ri, mais il n’a pas dit non », avait révélé Ibrahimovic dans son livre.

« Le jour où je voudrai être directeur sportif du PSG, je le serai »