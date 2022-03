Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : La grande annonce de Niklas Süle sur son départ !

Publié le 6 mars 2022 à 23h29 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Niklas Süle s'est engagé avec le Borussia Dortmund, l'équipe rivale du Bayern Munich. Toutefois, les supporters du club bavarois ne se montrent pas rancunier concernant la décision du défenseur allemand, une chose à laquelle il est reconnaissant.