Mercato : L'avenir de Manuel Neuer bientôt fixé ?

Publié le 18 mai 2020 à 11h25 par La rédaction mis à jour le 18 mai 2020 à 12h04

À 34 ans, Manuel Neuer va t-il prolonger au Bayern Munich ? Karl-Heinz Rummenigge affiche un discours optimiste à ce sujet.