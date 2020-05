Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Ça se confirme pour l'avenir de Manuel Neuer !

Publié le 17 mai 2020 à 23h40 par La rédaction

Alors que son contrat au Bayern Munich prendra fin en 2021, Manuel Neuer s’est exprimé au sujet de son avenir au sein de l’écurie bavaroise. Et bonne nouvelle pour les supporters bavarois, les discussions pour sa prolongation avancent dans le bon sens selon lui, une version qu’a d’ailleurs confirmée Karl-Heinz Rummenigge.