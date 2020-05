Mercato : Le Bayern Munich aurait pris une grande décision pour Tolisso !

Foot - Mercato - Bayern Munich

En totale perte de vitesse au Bayern Munich en raison de longues blessures, Corentin Tolisso pourrait quitter le club allemand pour prendre la direction de l’Angleterre l'été prochain, et plus particulièrement de Manchester United comme vous l'avait indiqué le 10 Sport.

Comme vous l'avait annoncé le 10sport.com, Corentin Tolisso a l’embarras du choix concernant son futur. Sous contrat jusqu’en 2022, et actuellement blessé à la cheville, le milieu de terrain du Bayern Munich dispose en effet de plusieurs pistes dont celle de Manchester United. Le club mancunien a même fait appel à Antero Henrique pour piloter les discussions. Le Français prendra-t-il la porte de sortie cet été ? Alors que Benjamin Pavard avait déclaré ne pas être inquiet quant à l’avenir de son coéquipier, le latéral du Bayern Munich aurait au contraire bien des raisons de s’inquiéter. Christian Falk, journaliste à Bild, a effectivement annoncé sur son compte Twitter que Manchester United n’était pas revenu à la charge dans ce dossier après un véritable intérêt l’hiver dernier. Toutefois, au vu de ses nombreuses blessures, le Bayern Munich pourrait vendre son joueur sans hésiter si les Red Devils venaient à toquer de nouveau à la porte du club allemand. Tolisso pourrait d’ailleurs remplacer un autre Français sur le départ qui n’est autre que Paul Pogba. Affaire à suivre.

because of many requests about @CorentinTolisso and @ManUtd: at Winter the interest of United in Tolisso was TRUE. At the Moment there are no concrete negotiations. the player is currently injured. I do not rule out there is still interest in the future. Bayern would sell him