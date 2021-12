Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : La sortie forte de Nagelsmann sur son avenir !

Publié le 11 décembre 2021 à 23h20 par La rédaction

Arrivé l'été dernier sur le banc du Bayern Munich, Julian Nagelsmann se sent pleinement épanoui sur le banc du club allemand. L'entraîneur de 34 ans a partagé son souhait de continuer sa carrière chez les Bavarois.