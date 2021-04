Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Choupo-Moting veut rester !

Publié le 1 avril 2021 à 17h40 par T.M.

Lié jusqu’à la fin de la saison avec le Bayern Munich, Eric Maxim Choupo-Moting espère bien poursuivre l’aventure avec les Bavarois.