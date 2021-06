Foot - Mercato

Mercato : Un dossier chaud du Bayern Munich bientôt réglé ?

Publié le 15 juin 2021 à 9h20 par La rédaction

Voyant le contrat de Leon Goretzka expirer l'été prochain, le Bayern Munich n'aurait pas l'intention de laisser filer son joueur. Des négociations auraient été entamées et elles évolueraient même dans le bon sens.

Élément important du milieu de terrain du Bayern Munich (32 rencontres toutes compétitions confondues, 8 buts et 9 passes décisives), Leon Goretzka voit son contrat expirer en juin 2022. Le club bavarois n’aurait pas l’intention de laisser filer son joueur aussi facilement. Ainsi, des négociations auraient été entamées entre les dirigeants du pensionnaire de Bundesliga et l’Allemand de 26 ans. De plus, selon les informations de Fabrizio Romano, elles évolueraient même dans le bon sens. Le Bayern Munich serait confiant à l’idée de trouver un accord avec Leon Goretzka très prochainement. Affaire à suivre.