Mercato – Bayern Munich : 40M€ sur ce milieu espagnol ?

Publié le 7 mars 2020 à 5h10 par La rédaction

Déjà pisté l’été dernier par le Bayern Munich, le milieu de terrain Espagnol Marc Roca pourrait s’envoler vers une nouvelle destination l’été prochain.

L’Espanyol Barcelone est dans le dur cette saison. Actuellement lanternes rouges de Liga Santander, éliminés en Ligue Europa par Wolverhamton, cet exercice 2019/2020 sera à oublier pour les joueurs d’Abelardo. En plus de potentiellement descendre en deuxième division Espagnole, l’Espanyol pourrait perdre plusieurs éléments importants de son effectif…

Marc Roca toujours pisté par le Bayern

Et un joueur en particulier fait parler de lui : Marc Roca. Pisté par le Bayern Munich l’été dernier, le milieu relayeur de 23 ans est une des rares satisfactions de la saison cauchemardesque des Barcelonais. Un accord de principe avait été trouvé entre la formation Bavaroise et le joueur, l’été dernier, pour un transfert d’un montant avoisinant les 40 millions d’euros. Le Bayern pensait enfin trouver le successeur de Javi Martinez au milieu de terrain, alors que le Benfica Lisbonne était à l’affût sur cette piste depuis le début du mercato estival. Mais le Bayern pourrait avoir de la concurrence sur ce dossier. Si Everton ne dispose pas du même pouvoir d’attraction que le Rekordmeister , les Toffees n’en restent pas moins une bonne équipe, coachée par un entraîneur respecté : Carlo Ancelotti. En plus de se retrouver dans un effectif de qualité dans une Premier League plus que jamais considérée comme le meilleur championnat du monde, Marc Roca s’assurerait quasiment une place de titulaire en signant du côté du deuxième club de Liverpool. Avec l’accord avorté entre l’international U23 Espagnol et le Bayern, Roca pourrait décider d’aller voir ailleurs…

La menace Benfica toujours là ?

Après les pertes de Gelson Fernandes, parti à Tottenham, ou encore celle de Ljubomir Fejsa, en prêt à Alavés, le Benfica Lisbonne pourrait chercher à se renforcer dans son entre-jeu. Si la piste avait été abandonnée l’été, un accord ayant eu lieu entre Roca et le Bayern, l’abandon de l’opération pourrait relancer la piste Benfica. Actuellement estimé à 20M, Marc Roca pourrait être très prisé lors du prochain mercato…