Foot - Mercato - Dortmund

Mercato - Dortmund : Cette ancienne pépite refuse de revenir !

Publié le 7 mars 2020 à 2h10 par La rédaction

En train de se révéler sous les couleurs de la Real Sociedad, en Espagne, le jeune buteur Suédois Alexander Isak a affirmé ne pas souhaiter retourner à Dortmund.

Alexander Isak coule des jours heureux du côté du Pays Basque, en Espagne. Acheté 6,5 millions d’euros par la Real Sociedad, le buteur Suédois se régale en Liga. Auteur de 14 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues, il expose enfin son talent aux yeux de toute l’Europe. Assez pour que même son ancien club, le Borussia Dortmund, s’intéresse de nouveau à lui…

Dortmund dispose d’une clause de rachat