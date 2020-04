Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Xavi prend position pour la succession de Luis Suarez...

Publié le 14 avril 2020 à 17h00 par La rédaction

Alors que l'avenir de Lautaro Martinez pourrait s'écrire du côté du FC Barcelone, l'attaquant de l'Inter Milan a vu Xavi valider sa possible arrivée.

Pour certains médias, Lautaro Martinez restera à l’Inter Milan. Pour d’autres, son arrivée en Catalogne ne serait plus qu’une question de temps. L’attaquant argentin serait effectivement sur les tablettes du FC Barcelone depuis de nombreux mois. Alors que le contrat de Luis Suarez n’a toujours pas été prolongé et que l'Uruguayen se fait vieux, l’arrivé d’un attaquant de pointe ferrait le plus grand bien au FC Barcelone, qui doit prévoir l'avenir. Ce rôle pourrait alors être confié à Lautaro Martinez. Une idée d'ailleurs validée par Xavi.

