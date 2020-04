Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi se positionne pour la succession de Quique Setién !

Publié le 14 avril 2020 à 11h30 par B.C.

Pressenti pour devenir entraîneur du FC Barcelone cet hiver, Xavi a finalement décliné la proposition de son ancien club. Mais la légende catalane envisage bel et bien de prendre les rênes du club culé à l'avenir.

Après le début de saison compliqué du FC Barcelone, Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions en janvier dernier. Pour sa succession, Xavi apparaissait comme le grand favori. D'ailleurs, une délégation du club emmené par Eric Abidal avait fait le déplacement jusqu'au Qatar pour convaincre l'ancien milieu de terrain de s’asseoir sur le banc du Camp Nou. Finalement, Xavi a décidé de rester à Al-Sadd, mais l'Espagnol assure qu'un retour au FC Barcelone est bel et bien à l'étude.

« C'est un rêve de retourner à Barcelone »