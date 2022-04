Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi sous pression dans ce dossier brûlant !

Publié le 2 avril 2022 à 17h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone lutte pour prolonger son contrat, Gavi aurait reçu des offres très importantes et même rencontré certains clubs intéressés.

Si le FC Barcelone est de retour au premier plan, c’est en partie grâce à ses talents de la Masia . Gavi en est le parfait exemple. A seulement 17 ans, le jeune international espagnol s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans le onze de Xavi. Qu’il joue au milieu de terrain ou sur une aile comme c’est déjà arrivé, Gavi rayonne. Mais sa situation inquiète. Son contrat prend fin en 2023 et le FC Barcelone n’est pas encore parvenu à le prolonger.

«Il a reçu des offres très importantes»