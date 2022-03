Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi se fixe une nouvelle priorité pour cet été !

Publié le 8 mars 2022 à 14h30 par A.C.

A la recherche de renforts en défense, Xavi souhaiterait attirer Kalidou Koulibaly au FC Barcelone, alors que le Napoli semble être pour le première fois vendeur.

Après une première partie de saison très compliquée, le FC Barcelone se refait des couleurs et après sa victoire sur Elche (1-2) a retrouvé le top 3 de Liga. Un retour en grâce dont Xavi semble être le principal artisan, grandement aidé par Joan Laporta, qui lui a offert plusieurs renforts de taille lors du mercato hivernal. Le travail est toutefois loin d'être fini ! Certaines carences de l’équipe semblent évidentes et la défense est le chantier qu’il faut régler en priorité. Ronald Araujo n’a en effet toujours pas prolongé et semble attiré par la Premier League, Gerard Piqué s’approche toujours plus du déclin et Samuel Umtiti ainsi que Clément Lenglet ne devraient vraisemblablement pas être gardés. Ainsi, la presse espagnole a révélé que Xavi aurait déjà signalé ce problème à ses dirigeants, glissant d’ailleurs plusieurs noms pour renforcer différents postes de la défense. C’est le cas avec Andreas Christensen et César Azpilicueta de Chelsea, mais encore Noussair Mazraoui de l’Ajax Amsterdam, Alejandro Grimaldo de Benfica, Alex Moreno du Bétis Séville ou encore Javi Galan du Celta Vigo.

Koulibaly, le défenseur qu’il faut au Barça ?

En Italie, on lance ce mardi une toute nouvelle piste pour le FC Barcelone... et pas des moindres ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Kalidou Koulibaly pourrait être vendu à la fin de la saison, après avoir longtemps été retenu ces dernières années par le président Aurelio de Laurentiis. Le champion d’Afrique sénégalais aura 31 ans en juin prochain et les dirigeants du Napoli aimeraient entamer un tout nouveau cycle, avec des nouveau jeunes joueurs à fort potentiel. Le quotidien transalpin assure que la principale piste pour Koulibaly pourrait le mener vers le FC Barcelone, même si son transfert pourrait couter assez cher. Nous sommes loin des 100M€ toujours réclamés par De Laurentiis, mais le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 45M€.

Le PSG et Manchester United passent leur tour