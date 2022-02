Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi répond à l’énorme pari de Puyol après son arrivée !

Publié le 27 février 2022 à 1h30 par La rédaction

De retour sur les plus hautes marches du classement de Liga, le FC Barcelone aura tout de même beaucoup de mal à rattraper le Real Madrid, leader. Si Carles Puyol se veut optimiste, Xavi lui répond.

De retour à Barcelone pour remplacer Ronald Koeman, Xavi fait l’unanimité. Malgré des débuts compliqués, les résultats se sont grandement améliorés récemment, et les Blaugrana sont remontés à la 4ème place du classement. Si Carles Puyol s’est récemment montré très optimiste quant à la remontée catalane en Liga, l’actuel entraineur du FC Barcelone a tenu à réagir à ce message.

« Nous allons essayer de nous battre »