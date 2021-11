Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit un message fort de... Carlo Ancelotti !

Publié le 7 novembre 2021 à 9h00 par D.M.

Après la victoire de son équipe face au Rayo Vallecano, Carlo Ancelotti a été interrogé sur la mauvaise passe que traverse le FC Barcelone. L'entraîneur du Real Madrid en a profité pour souhaiter la bienvenue à Xavi.

Ça ne va pas mieux au FC Barcelone ! Ce samedi face au Celta Vigo, la formation catalane pensait remporter aisément son match. Sous les ordres de Sergi Barjuan, le club blaugrana menait de trois buts en première mi-temps, mais s’est fait rattraper en toute fin de rencontre (3-3). Une nouvelle déception pour le FC Barcelone, qui va rentrer dans une nouvelle ère. Ancien milieu de terrain, Xavi a été nommé entraîneur du club culé et devrait diriger son groupe face à l’Espanyol Barcelone samedi prochain. Une arrivée, qui a fait réagir le grand rival, le Real Madrid.

« Je souhaite bonne chance à Xavi »