Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prépare un gros coup à 20M€ pour oublier Dembélé !

Publié le 16 janvier 2022 à 19h30 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé se rapproche d’un départ. Le FC Barcelone travaillerait d’ores et déjà sur sa succession et voudrait mettre la main sur Adama Traoré, qui rêve de retrouver le club culé.

Alors que les deux parties discutent depuis plusieurs mois, Ousmane Dembélé devrait prochainement quitter le FC Barcelone. D’après la presse espagnole, l’international français n’envisage pas de prolonger son contrat aux conditions fixées par le club culé, alors qu’il sera libre à l’issue de la saison. Ainsi, Ousmane Dembélé souhaiterait désormais attendre l’été avant de s’engager avec un autre club, un scénario que le FC Barcelone souhaite éviter de vivre, cherchant à renflouer ses caisses. Ainsi, Joan Laporta aurait décidé de diminuer la clause libératoire de son joueur afin d’inciter certains clubs à se positionner en ce mois de janvier. Le départ d’Ousmane Dembélé semble donc désormais inéluctable, qu’il ait lieu dans les prochains jours ou les prochains mois, et la direction blaugrana aurait déjà tranché pour sa succession.

Adama Traoré, futur successeur de Dembélé au Barça ?