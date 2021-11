Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi peut s’inquiéter pour ce coéquipier de Ronaldo !

Publié le 17 novembre 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Donny van de Beek, le club catalan serait loin d’être le seul à être à l’affût dans ce dossier.

En quête de renforts dans de nombreux secteurs de jeu, le FC Barcelone semble concentrer ses efforts actuels sur le milieu de terrain et l’attaque selon les tendances qui paraissent dans la presse. Pour première zone citée, plusieurs joueurs sont annoncés comme étant étudiés par le club catalan, et c’est notamment le cas de Donny van de Beek. En manque de temps de jeu à Manchester United, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam pourrait quitter les Red Devils cet hiver si sa situation ne s’améliore pas d’ici-là. Une aubaine pour le FC Barcelone ? Pas forcément, dans la mesure où les pensionnaires du Camp Nou seraient loin d’être les seuls intéressés si l’on en croit les informations dévoilées par Fabrizio Romano.

De nombreux clubs lorgnent Donny van de Beek