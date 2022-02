Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi monte au créneau pour un dossier chaud du Barça !

Publié le 19 février 2022 à 21h10 par Th.B.

Alors que la direction du FC Barcelone ne semble plus faire de sa prolongation de contrat une priorité, Xavi Hernandez a incité Sergi Roberto à se mettre d’accord avec les hauts représentants du Barça afin de remédier à cette situation.

Le FC Barcelone serait susceptible de perdre Sergi Roberto à l’issue de la saison si sa situation contractuelle restait inchangée. En effet, l’engagement du milieu de terrain de formation, reconverti défenseur droit prendra fin le 30 juin prochain. Et pour le moment, rien ne laisse entendre qu’une prolongation de contrat se dessine selon la presse espagnole. D’ailleurs, le journaliste Matteo Moretto a dernièrement révélé que le dossier Sergi Roberto ne serait plus une priorité pour l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta. De quoi présager un départ libre de tout contrat du joueur de La Masia …

« C'est un joueur qui doit rester au club »