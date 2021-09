Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Martinez… Tout est clair pour l’après Koeman ?

Publié le 26 septembre 2021 à 14h30 par T.M.

Ronald Koeman pourrait bien connaitre actuellement ses derniers moments en tant qu’entraîneur du FC Barcelone. Et pour ce qui est de celui qui viendra le remplacer en Catalogne, on commencerait à y voir plus clair.

Ce dimanche, le FC Barcelone affronte Levante en Liga et pour les Catalans, la victoire est impérative après les deux derniers matchs nuls contre Grenade et Cadix. D’un point de vue comptable, il faut donc gagner, mais la victoire est aussi très importante pour Ronald Koeman. En effet, depuis la déroute contre le Bayern Munich, le Néerlandais est sur un siège éjectable et il n’a clairement pas gagné des points avec les derniers matchs. Pour espérer conserver sa place, il faut donc gagner ce dimanche, mais même une victoire contre Levante pourrait ne pas sauver Koeman. De plus en plus, un départ du Néerlandais fait parler de l’autre côté des Pyrénées. Et selon certains, le sort de Koeman serait même déjà scellé. C’est en tout cas ce qu’annonce TNT Sports . Selon les informations du média brésilien, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas ne sera plus sur le banc des Blaugrana au retour de la prochaine trêve internationale.

Xavi dit non, Roberto Martinez est attendu !