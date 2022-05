Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point de Xavi pour l’avenir de ce crack !

16 mai 2022

Grand espoir du FC Barcelone, Riqui Puig joue toutefois peu en Catalogne. De quoi le pousser au départ cet été ? Xavi s'est confié sur le milieu blaugrana.

Annoncé comme le futur du FC Barcelone, Riqui Puig n’a jamais réussi à s’imposer. En effet, durant les trois dernières campagnes, l’Espagnol n’a participé qu’à 56 rencontres, et son avenir semble incertain. Son contrat prendra fin en juin 2023 et aucun accord n’a été trouvé pour sa prolongation. Alors que la faible utilisation du milieu de terrain laisse penser que la suite de sa carrière s’écrira loin du Barça, Xavi est resté assez évasif à ce sujet, expliquant qu’il faudra d’abord voir les finances du club.

Xavi évoque l’avenir de Riqui Puig