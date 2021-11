Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi doit gérer un obstacle de taille pour Dembélé !

Publié le 25 novembre 2021 à 17h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé semblerait être enclin à prolonger avec le club culé. Toutefois, l'agent du joueur retarderait les négociations en raison d'un possible intérêt de Manchester United.

Le Barça doit redoubler ses efforts dans le dossier Ousmane Dembélé. Le joueur de 24 ans est dans la dernière année de son contrat qui le lie avec le FC Barcelone et pourrait quitter gratuitement les Blaugrana à l'issue de la saison. Un scénario que souhaiterait éviter plus que jamais le club catalan pour un joueur acheté 135M€ en 2017. Alors que Xavi ferait tout son possible pour convaincre Ousmane Dembélé de parapher un nouveau bail, l'agent du champion du monde français ne l'entendrait pas de cette oreille...

L'agent de Dembélé attend Manchester United