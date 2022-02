Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est définitivement fixé dans ce dossier XXL !

Publié le 18 février 2022 à 10h30 par D.M.

Courtisé par le FC Barcelone, Marcelo Brozovic devrait prochainement prolonger son contrat avec l'Inter Milan. Les négociations seraient entrées dans la dernière ligne droite.

Le mercato estival est déjà dans la tête des dirigeants catalans. Alors que la dernière session de transferts a fermé ses portes à la fin du mois de janvier, le FC Barcelone a ciblé plusieurs joueurs et notamment celui de Marcelo Brozovic. Le club blaugrana s ouhaiterait sauter sur l’occasion puisque le milieu de terrain voit son contrat avec l’Inter expirer à la fin de la saison. Mais la formation italienne discute depuis plusieurs mois avec Brozovic d'une possible prolongation. Et à en croire la presse transalpine, les négociations seraient sur le point d’aboutir.

Brozovic va prolonger avec l'Inter

Selon les informations de Matteo Moretto, le FC Barcelone aurait bien approché Marcelo Brozovic ces derniers jours. Mais pas de quoi faire changer d’avis le milieu de terrain. A en croire le journaliste italien, l’international croate devrait finalement prolonger son contrat avec l’Inter. Après des mois de négociations Brozovic aurait finalement donné son accord. Les deux parties règlent les ultimes détails dans ce dossier. Le FC Barcelone va devoir se concentrer sur d’autres profils.