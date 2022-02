Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau gros coup de froid pour Xavi avec cette cible XXL…

Publié le 17 février 2022 à 22h30 par La rédaction

Suivi par le FC Barcelone, Marcelo Brozovic serait tout proche de prolonger son contrat avec l’Inter Milan. Le Croate aurait même déjà un accord sur le plan économique avec le club milanais.

Toujours à la recherche d’une bonne opportunité sur le marché des transferts pour renforcer l’effectif du FC Barcelone, Joan Laporta avait ciblé Marcelo Brozovic, le milieu de l’Inter Milan. Plaque tournante du club milanais, le Croate est en fin de contrat à l’issue de la saison. Un gros coup à réaliser qui semble pourtant bien compliqué. En effet, Marcelo Brozovic négocie depuis plusieurs mois une prolongation de contrat avec les dirigeants de l’Inter. Et tout serait en train de s’accélérer…

Un accord sur le plan économique