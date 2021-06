Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi envoie un message clair à Laporta !

Publié le 6 juin 2021 à 3h15 par A.M.

Bien que Joan Laporta ait conforté Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, le nom de Xavi a longtemps circulé. Et ce dernier évoque son avenir.

C'est désormais officiel, après plusieurs semaines d'incertitudes, Ronald Koeman a été confirmé dans ses fonctions par Joan Laporta. Le technicien néerlandais affichait d'ailleurs son soulagement sur les réseaux sociaux : « Je suis soulagé de pouvoir dire que mes joueurs et mon staff peuvent désormais se concentrer pleinement sur la nouvelle saison. Les dernières semaines ont été intenses, mais je suis heureux que le président Joan Laporta m'ait apporté son soutien et que le calme soit revenu. L'objectif de chacun au sein du club est le même : construire un Barça gagnant et avoir du succès ! » Il faut dire que pendant longtemps, Xavi a semblé être sur la bonne voie pour prendre la succession de Ronald Koeman. Mais l'actuel entraîneur d'Al-Sadd assure que ce n'était pas le bon moment.

«Ce n'était pas le moment»