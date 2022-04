Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi envoie un message à l’un de ses attaquants !

Publié le 11 avril 2022 à 13h00 par La rédaction

Sauveur du FC Barcelone sur la pelouse de Levante, Luuk de Jong a été félicité par Xavi après la rencontre.

Une fois de plus, Luuk de Jong s’est mué en sauveur dimanche dernier contre Levante (2-3). Tenu en échec par le relégable, le FC Barcelone a dû attendre le but tardif de l’international néerlandais, une fois de plus décisif dans le temps additionnel. Après la rencontre, Luuk De Jong a lâché un message fort concernant sa situation : « Je ne suis pas content quand je ne joue pas mais quand j'ai des minutes, je veux me montrer ». Xavi lui a répondu.

«L'atout de Luuk est énorme»