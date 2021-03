Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, élection… Koeman met les choses au clair pour son avenir !

Publié le 5 mars 2021 à 18h30 par H.G.

Alors qu’il est fréquemment annoncé que Ronald Koeman pourrait ne pas aller au-delà de sa première année de contrat au FC Barcelone bien qu’il ait paraphé un contrat pour deux années l’été dernier, l’entraîneur néerlandais assure ne pas se préoccuper des bruits au sujet de son avenir.

Arrivé l’été dernier en lieu et place de Quique Setién, Ronald Koeman ne vit pas une saison de tout repos au FC Barcelone. Et pour cause, le club catalan se montre inconstant malgré sa deuxième place au classement de la Liga à cinq unités du leader qu’est l’Atlético de Madrid qui compte un match disputé en moins. Parallèlement, le moins que l’on puisse dire est que le Barça est dos au mur en Ligue des Champions. En effet, opposés au PSG pour le compte des huitièmes de finale, les Blaugrana se sont lourdement inclinés 4-1 au Camp Nou, et leurs chances de qualification lors du match retour au Parc des Princes mercredi prochain sont ainsi très minces. Par conséquent, dans ce contexte, l’avenir de Ronald Koeman au FC Barcelone s’écrit en pointillés, malgré son contrat courant jusqu’au 30 juin 2022.

« Mon avenir ? Ce n'est pas de mon ressort »

Au cours de la campagne pour l’élection présidentielle du Barça qui aura lieu ce dimanche, il a en effet été annoncé à plusieurs reprises que Ronald Koeman n’était pas assuré de conserver son poste au-delà de sa première saison passée sur le banc barcelonais. Si Toni Freixa l’a toujours soutenu, Victor Font a parfois émis des doutes à son sujet, tandis que le favori du scrutin Joan Laporta a adopté une position plus mesurée en expliquant que les résultats sportifs seront les seuls juges de l’avenir de Ronald Koeman. De quoi conduire le principal intéressé à s’inquiéter ? Pas vraiment à en croire ses propos tenus ce vendredi en conférence de presse à la veille de la rencontre du FC Barcelone sur la pelouse du CA Osasuna pour le compte de la 26e journée de Liga. « Mon avenir ? Ce n'est pas de mon ressort. La seule chose que je sais, c'est qu'il me reste une année de plus dans mon contrat. Dans deux jours, il y aura un nouveau président et il devra montrer la voie. Je me concentre sur le fait de gagner des matches. Nous sommes en finale de la Coupe et nous pouvons remporter un titre important. Le reste n'est pas entre mes mains », a lâché l’entraîneur du FC Barcelone.

« Les noms de Xavi ou d'autres ne me dérangent pas »