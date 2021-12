Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi connaît la réponse pour cette pépite que l’Europe s’arrache !

Publié le 15 décembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone soit intéressé par le profil de Karim Adeyemi à l’instar du gratin européen, le club culé aurait été recalé par l’entourage de l’international allemand de 19 ans qui s’attendrait à un départ en Bundesliga.

Que ce soit le Bayern Munich, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund ou encore le PSG, les courtisans du jeune Karim Adeyemi (19 ans) sont légion. L’attaquant du RB Salzbourg est en pleine forme en cette première partie de saison avec le club autrichien et dispose à présent du statut d’international. L’Allemand figurerait également sur les tablettes du FC Barcelone qui serait même passé à l’action comme il en a récemment été question en coulisse. Néanmoins, la vérité serait tout autre. Et pour ce qui est du dénouement de l’opération Adeyemi, il pourrait bien déjà être connu…

Le clan Adeyemi recale le Barça et vise un club allemand !