Mercato - Barcelone : Xavi aurait posé une grande condition pour son avenir !

Publié le 1 novembre 2021 à 12h00 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait mettre la main sur Xavi Hernandez d’ici la fin de la semaine, soit à l’issue de l’entrevue prévue entre le club culé et Al-Sadd. Et du côté de Xavi, tout serait clair. Explications.

Depuis le licenciement de Ronald Koeman mercredi dernier à la suite de la défaite concédée sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-0), l’équipe première du FC Barcelone est entraînée par Sergi Barjuan, qui était jusque-là entraîneur de l’équipe B, qui assure l’intérim le temps que l’administration Joan Laporta parvienne à dénicher un successeur à Koeman. Et selon Mundo Deportivo , tout pourrait être bouclé cette semaine en raison d’une potentielle réunion au sommet entre le FC Barcelone et Al-Sadd au Qatar.

Xavi voudrait que tout soit bouclé jeudi !