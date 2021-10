Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi aurait déjà une idée en tête pour le mercato !

Publié le 28 octobre 2021 à 23h00 par Th.B.

Bien que son arrivée ne soit pas encore officielle, Xavi Hernandez aurait déjà une première priorité sur le marché des transferts : recruter un nouveau défenseur central pour le FC Barcelone.

Depuis l’hiver 2020 et la nomination de Quique Setién, le nom de Xavi Hernandez revient avec insistance du côté du FC Barcelone. Cela a notamment été le cas à l’été 2020 avant que Ronald Koeman ne soit nommé et à la dernière intersaison bien que Joan Laporta ait finalement pris la décision de conserver le technicien néerlandais. Néanmoins, en raison d’une énième défaite en ce début de saison, Koeman a été remercié dans la nuit de mercredi à jeudi et Xavi semble à présent être à deux doigts de prendre l’équipe première du FC Barcelone où il a brillé pendant 17 ans en tant que milieu de terrain.

Xavi voudrait un défenseur central