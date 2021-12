Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a tranché pour l’avenir de ces deux cadres !

Publié le 13 décembre 2021 à 15h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que Frenkie de Jong et Marc-André ter Stegen pourraient quitter le FC Barcelone, Xavi afficherait une position différente en coulisses.

En pleine crise sportive, le FC Barcelone va tenter de se reconstruire au cours des prochaines fenêtres des transferts. Cela passera évidemment par le recrutement de nouveaux joueurs dans l’effectif du Barça, mais aussi par le biais de certains dépars afin d’engranger des liquidités et dégager de la masse salariale. Et c’est dans cette optique qu’il est avancé que Frenkie de Jong et Marc-André ter Stegen pourraient être vendus, eux qui ne donnent pas vraiment satisfaction mais qui possèdent une belle valeur marchande.

Frenkie de Jong et Marc-André ter Stegen ne sont plus intransférables, mais…