Mercato - Barcelone : Une solution trouvée pour le départ de ce buteur de Xavi ?

Publié le 17 mai 2022 à 23h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il a rencontré Joan Laporta à Barcelone, Anil Kumar Murthy lui aurait réclamé plusieurs joueurs de Xavi. En effet, le président de Valence aimerait notamment s'offrir les services de Martin Braithwaite, qui pourrait partir en prêt cet été.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le FC Barcelone, Martin Braithwaite pourrait ne plus faire long feu en Catalogne. Indésirable au Barça depuis de longs mois, le buteur danois a vu la concurrence devenir de plus en plus féroce au sein de l'effectif de Xavi. En effet, le coach du FC Barcelone s'est montré actif cet hiver en recrutant pas moins de trois attaquants : Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Une situation qui devrait provoquer le départ de Martin Braithwaite cet été. Et cela tombe plutôt bien, puisque Valence serait preneur.

Valence veut récupérer Martin Braithwaite cet été