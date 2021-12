Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit une grande nouvelle pour l'avenir de Dembélé !

Publié le 28 décembre 2021 à 1h30 par A.C.

En fin de contrat, Ousmane Dembélé semble plus proche que jamais de prolonger avec le FC Barcelone.

C’est l’un des dossiers bouillants du moment en Catalogne. Considéré comme un joueur indispensable par Xavi, Ousmane Dembélé s’approche dangereusement de la fin de son contrat avec le FC Barcelone et pourrait d’ailleurs négocier avec son club de son choix dès le 1er janvier prochain. Un tournant décisif semble toutefois avoir eu lieu récemment, puisque du côté du Barça on serait de plus en plus optimistes concernant la prolongation de Dembélé, même si son agent semble plutôt pousser pour un départ vers la Premier League. Plusieurs médias assurent même qu’il aurait accepté de baisser son salaire pour rester au Barça.

Newcastle hors-jeu pour Dembélé