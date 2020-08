Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un nouveau clash entre Bartomeu et le vestiaire ?

Publié le 16 août 2020 à 5h30 par Th.B.

Le FC Barcelone devrait rapidement remercier Quique Setién après la débâcle des Blaugrana face au Bayern Munich vendredi (8-2). Mais pour ce qui est de son remplacement, les avis divergeraient en interne.

Arrivé en janvier dernier pour succéder à Ernesto Valverde, Quique Setién devrait connaître le même sort que son prédécesseur, à savoir un licenciement. En effet, dans le cadre du Final 8 de la Ligue des champions, le FC Barcelone s’est lourdement incliné face au Bayern Munich vendredi soir sur le score de 8 buts à 2. Une déroute qui semble avoir scellé l’avenir de Setién sur le banc du Barça d’après la presse ibérique. Cependant, le plus dur resterait à faire pour Josep Maria Bartomeu.

Pochettino d’un côté, Xavi de l’autre