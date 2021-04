Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un gros retournement de situation pour cette priorité de Koeman ?

Publié le 13 avril 2021 à 22h30 par B.C.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis l’arrivée de Ronald Koeman, Georginio Wijnaldum pourrait finalement prolonger son bail avec Liverpool.

Nommé à la tête du FC Barcelone l’été dernier, Ronald Koeman n’a pas pu apporter tous les changements attendus en raison de la crise du Covid-19. L’entraîneur néerlandais espère avoir plus de réussite lors du prochain mercato et aurait déjà fixé ses priorités. Outre Memphis Depay, Ronald Koeman voudrait également mettre la main sur Georginio Wijnaldum, libre à l’issue de la saison. Une situation qui fait alors les affaires du FC Barcelone, encore en difficulté sur le plan financier, mais cette piste ne ferait pas pour autant l’unanimité en interne. Ainsi, Wijnaldum est encore dans le flou pour son avenir, et cela pourrait l’amener à prolonger.

Et si Wijnaldum prolongeait ?