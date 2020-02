Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un coup de tonnerre pour le remplacement de Dembélé ?

Publié le 15 février 2020 à 16h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone est actuellement à la recherche d’un attaquant pour pallier l’absence sur blessure d’Ousmane Dembélé, la ligue espagnole pourrait compromettre ces plans. Explications.

En janvier dernier, le FC Barcelone n’avait pas jugé bon de recruter un nouvel attaquant malgré l’absence sur blessure de Luis Suarez, mais la rechute d’Ousmane Dembélé aurait incité le club culé à revoir ses plans. En effet, le Barça souhaiterait récupérer un nouveau joueur en tant que joker médical dans les prochains jours. Un recrutement autorisé par la ligue en cas de longue indisponibilité, comme cela est le cas avec Ousmane Dembélé puisque le FC Barcelone a estimé son retour sur les terrains à six mois. Cependant, la commission médicale qui examinera la blessure de Dembélé pourrait en décider autrement…

« Il n'est pas garanti que les conseillers médicaux acceptent que Dembele soit absent pour six mois »