Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un coup de tonnerre pour Frenkie de Jong ? La réponse !

Publié le 18 janvier 2022 à 9h30 par B.L.

En difficulté au FC Barcelone, Frenkie de Jong ne ferait plus l'unanimité en Catalogne. Alors que certaines rumeurs évoquaient un possible départ du Néerlandais cet hiver, le milieu de terrain devrait bien terminer la saison avec le Barça.

À l'image du FC Barcelone, Frenkie de Jong vit une saison compliquée. Le milieu de 24 ans enchaîne effectivement les matchs décevants sous le maillot des Blaugrana . De ce fait, l'avenir du Néerlandais serait de plus en plus remis en cause en Catalogne. Pour ne pas arranger son cas, Frenkie de Jong doit également faire face à la concurrence des jeunes pousses de la Masia, Pedri et Nico Gonzalez notamment. Néanmoins, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam ne devrait pas changer d'air cet hiver...

Frenkie de Jong devrait rester au Barça