Mercato - Barcelone : Vers un coup de tonnerre avec cette recrue estivale ?

Publié le 14 novembre 2021 à 0h30 par D.M.

Prêté par le FC Séville jusqu'à la fin de la saison au FC Barcelone, Luuk de Jong pourrait faire son retour en Andalousie lors du prochain mercato hivernal.

Arrivé au FC Barcelone sous la forme d’un prêt avec option d’achat dans les derniers instants du mercato estival pour pallier le départ d’Antoine Griezmann, Luuk de Jong ne rentrerait pas dans les plans de Xavi. Selon le média catalan ARA , l’international néerlandais serait poussé vers la sortie et pourrait quitter le FC Barcelone dès le prochain mercato hivernal. Et à en croire la presse espagnole, De Jong pourrait retourner au FC Séville.

Un retour au FC Séville pour De Jong ?