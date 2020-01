Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Valverde prend position pour ce dossier chaud !

Publié le 8 janvier 2020 à 20h30 par A.C.

Ernesto Valverde, coach du FC Barcelone, s'est exprimé au sujet de la situation d'Arturo Vidal.

Partira ? Ne partira pas ? L'avenir d'Arturo Vidal est des plus flous. Peu utilisé, en rupture avec ses dirigeants, le milieu semble se diriger toujours plus vers un départ du FC Barcelone. en Italie, Antonio Conte l'attendrait à l'Inter, mais le joueur est actuellement en Arabie Saoudite pour y disputer les phases finales de la Supercoupe d'Espagne, en commençant par la demi-finale de ce mercredi, face à l'Atlético de Madrid.

« Arturo Vidal est un joueur du Barça »