Mercato - Barcelone : Une révolution est réclamée en interne !

Publié le 31 août 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone connaît une période très compliquée, Arturo Vidal estime qu’un changement en profondeur sera nécessaire pour relancer le club catalan.

Entre la cinglante élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (8-2), les envies de départ de Lionel Messi et le titre manqué en Liga au profit du Real Madrid, le FC Barcelone a vécu une fin de saison très compliquée. Forcément, cette période de mercato estival s’annonce donc décisive pour l’avenir du Barça, et Arturo Vidal l’a d’ailleurs souligné dans un entretien accordé à La Tercera.

« Il faut des joueurs qui améliorent l’équipe »