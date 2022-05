Mercato - Barcelone : Une porte de sortie se dessine pour Adama Traoré !

Foot - Mercato - Barcelone

L’aventure d’Adama Traoré au FC Barcelone aura été de courte durée. Alors que l’Espagnol a été prêté par Wolverhampton, celui-ci n’a pas su convaincre le Barça durant ses apparitions, et ne sera pas conservé. Toutefois, l’ailier aurait déjà une porte de sortie, puisque Tottenham s’intéresse à lui.

Prêté au FC Barcelone lors du mercato hivernal, Adama Traoré ne sera finalement pas conservé à l’issue de la saison. Utilisé à 17 reprises, l’international espagnol n’a pas inscrit le moindre but, et a délivré 4 passes décisives. Des prestations insuffisantes pour rester dans les plans du Barça. Toutefois, le joueur de 26 ans ne serait pas sans solution pour son avenir, et pourrait rejoindre un autre club anglais, qui dispute la Ligue des champions.

Alors qu’Adama Traoré ne sera pas conservé par le FC Barcelone, celui-ci pourrait quitter Wolverhampton dès son retour de prêt. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, Tottenham s’intéressait déjà à l’Espagnol lors du mercato hivernal, et pourrait à nouveau tenter sa chance dans les prochaines semaines. D’après le journaliste, le directeur général des Spurs , Fabio Paratici serait prêt à reprendre les négociations avec les Wolves concernant l’ailier de 26 ans.





#Tottenham are still interested in Adama #Traore as a possible new right-wingback and Weston #McKennie as new midfielder. They already were a #Spurs’ targets last January. #Paratici is ready to re-open talks with #Wolverhampton and #Juventus in the next days. #transfers #THFC