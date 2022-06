Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une solution trouvée pour le départ de cet international français ?

Publié le 2 juin 2022 à 19h00 par Pierrick Levallet

En proie à de sérieuses difficultés sur le plan économique, le FC Barcelone souhaiterait alléger sa masse salariale et récupérer des fonds pour mener à bien certains projets sur le marché des transferts. Le club catalan miserait donc sur quelques départs cet été, dont celui de Clément Lenglet. Et une belle opportunité venue de Premier League se présenterait à Joan Laporta pour le Français.

Lors du mercato estival, le FC Barcelone aimerait beaucoup se renforcer pour éviter de connaître un nouveau début de saison délicat. Cependant, le club catalan ferait face à d’importants problèmes sur le plan économique et serait donc en difficulté pour mener à bien certains projets de recrutement de Joan Laporta. Le FC Barcelone compterait donc sur quelques départs cet été afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale par la même occasion. De ce fait, la direction blaugrana aurait concocté une petite liste de joueurs à transférer cet été, sur laquelle figurerait le nom de Clément Lenglet. Alors que l’international tricolore n’entre plus vraiment dans les plans de Xavi pour la saison prochaine, il pourrait très bien rejoindre la Premier League et Antonio Conte.

❗️ Según TV3, el Tottenham confía en tener a Clement Lenglet a préstamo por dos temporadas asumiendo la ficha, aunque el entorno del jugador no sabe nada ✍️ @jbatalla7 https://t.co/EruzUG4kWE — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 2, 2022

Tottenham veut se faire prêter Lenglet pour les deux prochaines saisons