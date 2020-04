Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette porte de sortie prestigieuse qui se confirme pour ce flop !

Publié le 5 avril 2020 à 1h30 par H.G.

En difficulté au FC Barcelone, Junior Firpo pourrait déjà quitter le club catalan l’été prochain. Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, un prestigieux club italien s’intéresserait à son profil.

Arrivé contre 18M€ au FC Barcelone l’été dernier, Junior Firpo n’est pas parvenu à se montrer sous son meilleur jour chez les Blaugrana . Excellent ces dernières saisons au Real Betis, le latéral gauche de 23 ans n’a jamais réussi à rééditer ses performances avec le maillot barcelonais et doit faire face à la rude concurrence de l’indéboulonnable Jordi Alba. Et si on pouvait penser que le départ d’Ernesto Valverde et la nomination de son ancien entraîneur Quique Setién sur le banc du Barça pourrait changer la donne pour l’hispano-dominicain, il n’en a finalement rien été. Ainsi, Junior Firpo pourrait être conduit à quitter le FC Barcelone après seulement une seule saison du côté du Camp Nou, mais il verrait déjà plusieurs écuries de Serie A s'intéresser à son profil, dont des cadors du championnat italien.

Le Napoli aurait contacté le Barça pour Junior Firpo !