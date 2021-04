Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste est déjà à oublier pour la succession de Suarez !

Publié le 16 avril 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est en quête d’un nouvel avant-centre en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le club catalan aurait déjà écarté une piste sur laquelle il a été annoncé.

Parti l’été dernier à l’Atlético de Madrid, Luis Suarez a laissé un grande vide au FC Barcelone. En effet, bien qu’il n’entrait pas dans les plans de Ronald Koeman, l’international uruguayen n’a jamais été remplacé après son départ. Le club catalan n’était effectivement pas en mesure d’enrôler un nouveau joueur en raison de ses moyens financiers limités, et cela ne laisse donc d'autre choix à la nouvelle direction présidée par Joan Laporta que de régler ce chantier un an plus tard. Dans cette perspective, le FC Barcelone est notamment cité sur les traces d’Erling Haaland, de Sergio Agüero ou encore de Memphis Depay.

Le Barça ne veut pas d’André Silva