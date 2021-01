Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite de Koeman poussée vers la sortie ? La réponse !

Publié le 12 janvier 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que Ronald Koeman a dernièrement laissé entendre que Konrad de la Fuente pourrait quitter le FC Barcelone prochainement, la réalité serait bien différente.

« La première chose est qu'il semble que j'ai quelque chose contre Riqui et ce n'est pas le cas. L'autre jour, j'ai parlé des jeunes joueurs et il semble que je ne parlais que de Riqui. Il y a plusieurs jeunes joueurs. Konrad, Matheus, Junior… On prend toujours un nom et ce n'est pas bon pour Riqui. Si je pense à quelque chose à propos de Riqui, je lui parle. Je n'ai pas de problème avec cela. Et c'est toujours au joueur de décider. Mais je parle en général, pas de Riqui », a expliqué Ronald Koeman ce samedi après la victoire 4-0 du FC Barcelone contre le Granada CF. En s’exprimant sur le cas Riqui Puig en premier lieu, l’entraîneur du Barça a par la même occasion ouvert la porte à un départ de Konrad de la Fuente, attaquant de 19 ans évoluant principalement avec l’équipe B du FC Barcelone. Cependant, en réalité, le natif de Miami serait loin d’être sur le départ des Blaugrana à en croire les dernières informations venues d’Espagne.

Aucun départ ne serait à prévoir pour Konrad !