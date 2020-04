Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opportunité en or pour Aubameyang ?

Publié le 12 avril 2020 à 1h30 par Th.B.

Incité à quitter Arsenal pour rejoindre un club plus ambitieux par le président de la Fédération gabonaise du football, Pierre-Emerick Aubameyang ne serait pas en passe de signer un nouveau avec les Gunners. De quoi laisser la porte ouverte au FC Barcelone.

« Si Pierre pouvait décrocher un contrat avec un club plus ambitieux, il y trouverait définitivement sa place. Au niveau individuel, nous le considérons tous comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais le conseil que je lui donne est de continuer à travailler et d'attirer l'attention des plus grands clubs et des clubs les plus ambitieux » . Voici le message que Pierre Alain Mounguengui a fait passer au buteur d’Arsenal ces dernières heures. Le président de la Fédération gabonaise du football glissait un conseil à Pierre-Emerick Aubameyang pour son avenir, lui qui n’est contractuellement lié à Arsenal que jusqu’à l’été 2021 et qui n’a pas disputé la Ligue des champions depuis son départ du Borussia Dortmund, à l’hiver 2018. Et alors que le 10 Sport vous révélait en exclusivité fin février que la prolongation du Gabonais avait été mise en stand-by, le principal intéressé souhaitant voir dans quelle direction ira le projet sportif des Gunners, son aventure londonienne pourrait prendre fin cet été.

