Mercato - Barcelone : Une grosse opération prend du plomb dans l’aile !

Publié le 12 février 2022 à 5h45 par T.M.

Alors qu’il a été question d’un possible futur échange entre Adama Traoré et Francisco Trincao, on en serait finalement encore loin. Explications.

Durant le dernier mercato hivernal, le FC Barcelone a fait revenir Adama Traoré, formé à La Masia, lui qui a été prêté par Wolverhampton. Disposant d’une option d’achat, le club catalan pourrait à terme conserver l’Espagnol, ce qui ne lui déplairait pas, étant donné qu’il rêverait de s’inscrire sur le long terme au Barça. Et pour ce qui est de conserver Adama Traoré, les Blaugrana disposent d’un atout nommé Francisco Trincao. Le Portugais est lui actuellement prêté avec option d’achat chez les Wolves. Ainsi, dernièrement, il a été question d’un possible échange entre les deux joueurs.

Ce n’est pas évident pour Trincao…