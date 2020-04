Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande confiance en interne pour l’avenir de Ter Stegen !

Publié le 27 avril 2020 à 11h30 par H.G.

Alors que Marc-André ter Stegen verra son contrat au FC Barcelone expirer en juin 2022, le club catalan serait serein quant à l’avenir de son portier allemand et ne croirait pas à la possibilité qu’il puisse s’en aller prochainement.

En plus du dossier de la prolongation de Lionel Messi, dont le contrat s’achèvera en juin 2021, le FC Barcelone doit également travailler sur le renouvellement du bail de Marc-André ter Stegen en Catalogne. L’avenir du gardien de 27 ans est au centre de toutes les attentions depuis plusieurs semaines dans la mesure où certaines informations ont fait état d’un intérêt du Bayern Munich à son égard pour compenser un éventuel départ de Manuel Neuer, dont le contrat chez les pensionnaires de l’Allianz Arena expirera en juin 2021. De son côté, le FC Barcelone aurait l’intention de prolonger Marc-André ter Stegen qui aurait lui-aussi pour objectif de continuer son aventure au Barça dans les prochaines années. Et comme l’a révélé Mundo Deportivo ce dimanche, si les discussions pour le renouvellement de son bail traînent en longueur, ce serait simplement dû au fait que les négociations auraient été temporairement interrompues dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19. Les discussions devraient donc reprendre une fois celle-ci résolue, et le Barça serait confiant quant au fait que l’ancien portier du Borussia Mönchengladbach n’ira pas voir ailleurs prochainement.

Personne ne serait en mesure de payer la clause libératoire de ter Stegen !