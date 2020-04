Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ter Stegen recevrait une excellente nouvelle pour son avenir !

Publié le 26 avril 2020 à 20h30 par H.G.

Alors qu’il était dernièrement annoncé que l’avenir de Marc André ter Stegen s'écrivait en pointillés au FC Barcelone, le portier allemand aurait en réalité l'intention de reprendre les discussions pour sa prolongation chez les Blaugrana une fois la crise du Covid-19 passée.

L’avenir de Marc André ter Stegen est dans toutes les têtes du côté du FC Barcelone ces dernières semaines. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le gardien de 27 ans rencontrerait des difficultés dans les négociations de la prolongation de son contrat au Barça, tandis que le Bayern Munich aurait coché son nom afin de compenser un éventuel départ de Manuel Neuer, qui n’a toujours pas prolongé son bail en Bavière expirant en juin 2021. Une situation qui avait de quoi nourrir les inquiétudes en Catalogne tant Marc André ter Stegen s’est imposé comme un élément indispensable chez les Blaugrana en réalisant d’excellentes performances. Cependant, l’international allemand serait en réalité très loin d’avoir l’intention de plier bagage cet été à en croire les dernières informations venues d’Espagne.

La prolongation de ter Stegen ralentie par le Covid-19 mais pas enterrée !